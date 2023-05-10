В предстоящее выходные в столичный регион вернется лето

Опубликовано: 16:34, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в эти выходные в столичный регион вернутся температуры середины мая – в Москве на выходных потеплеет до 22 градусов, такая же температура ожидается и по области.

Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные погода в столичном регионе будет комфортной. В субботу при переменной облачности будет сухо, ночь тоже будет довольно теплой - в Москве около 7-9 градусов тепла, по области плюс 5-10 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 19-21, по области - плюс 17-22" - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что ветер в субботу будет северным, погоды он не испортит, ведь его скорость составит всего 4-9 метров в секунду.

Дождь местами, и то небольшой, может пройти лишь в воскресенье. А вот температура воздуха продолжит радовать подмерзших на майские праздники москвичей: 14 мая минимальная температура ночью снова будет колебаться в районе 5-10 градусов тепла, а дневная температура составит 16-21 со знаком плюс - чуть ниже, чем накануне, так как не будет такого яркого солнца, как в субботу.

Кстати, отопления на майские праздники в Москве, в отличие от Подмосковья, так и не дали, но москвичи стойко перенесли погодный катаклизм. А теперь надобность в горячих батареях отпадет сама собой – лето вступает в свои права.