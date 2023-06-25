В пожаре в недостроенном доме в Чегемском районе КБР погибли двое детей

Опубликовано: 19:37, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в селении Нартан вспыхнул недостроенный частный дом – горела его кровля на площади в 200 квадратных метров. Огонь быстро потушили, но в нем погибли двое детей.

В пожаре, вспыхнувшем сегодня в недостроенном частном доме в селе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, погибли двое детей, сообщило региональное ГУМЧС РФ.

"В 16:20 мск сегодня поступило сообщение, что в селении Нартан по улице Доловых произошел пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16:48 мск пожар был локализован. На месте происшествия обнаружены тела двух детей без признаков жизни", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Общая площадь пожара составляла 200 кв м, его тушили 19 человек и четыре единицы техники.

По факту гибели детей проводится доследственная проверка, поскольку известно, что дети проживали по соседству и играли на крыше дома, где могли развести костер, сообщили в региональном СУСК РФ.