Лесные пожары в Турции: теперь горит и провинция Адана

Опубликовано: 21:46, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в третьей провинции Турции бушует лесной пожар. Как сообщают СМИ, горит лес в южной провинции Адана. Огонь пока не удалось взять под контроль.

Еще один лесной пожар начался в Турции, передают СМИ.

Горит растительность в провинции Адана, расположенной на юге страны.

Несмотря на то, что с пламенем борются множество пожарных расчетов на земле и четыре вертолета, а также самолеты в воздухе, пожар пока не локализован. Его площадь оценивается минимум в несколько га.

Посильную помощь огнеборцам оказывают местные жители. С помощью подручных средств они сбивают пламя.

Demiroren уточняет, что огонь пылает в холмистой местности, жилые дома находятся от него достаточно далеко.

Лесные пожары в Мармарисе и Анталье

Напомним, ранее леса загорелись в курортном Мармарисе, который находится в провинции Мугла. Там возгорание уже локализовано.

Пожар в лесу произошел и в Анталье (уезд Каш). Он почти ликвидирован.