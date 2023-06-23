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Лесные пожары в Турции: теперь горит и провинция Адана

Лесные пожары в Турции: теперь горит и провинция Адана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже в третьей провинции Турции бушует лесной пожар. Как сообщают СМИ, горит лес в южной провинции Адана. Огонь пока не удалось взять под контроль.

Еще один лесной пожар начался в Турции, передают СМИ.

Горит растительность в провинции Адана, расположенной на юге страны.

Несмотря на то, что с пламенем борются множество пожарных расчетов на земле и четыре вертолета, а также самолеты в воздухе, пожар пока не локализован. Его площадь оценивается минимум в несколько га.

Посильную помощь огнеборцам оказывают местные жители. С помощью подручных средств они сбивают пламя.

Demiroren уточняет, что огонь пылает в холмистой местности, жилые дома находятся от него достаточно далеко.

Лесные пожары в Мармарисе и Анталье

Напомним, ранее леса загорелись в курортном Мармарисе, который находится в провинции Мугла. Там возгорание уже локализовано.

Пожар в лесу произошел и в Анталье (уезд Каш). Он почти ликвидирован.

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

Лесные пожары: как спастись и как тушить?

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