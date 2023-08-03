В постпредстве РФ при ООН напомнили о роли России в мировой продовольственной безопасности

Опубликовано: 21:44, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роль РФ в ситуации с глобальной продовольственной безопасностью нельзя недооценивать. И зерно, и удобрения из России не должны встречать препятствий при поставках в другие страны. Если это удастся реализовать, Москва будет готова вернуться к черноморскому соглашению.

На каких условиях Москва может возобновить участие в стамбульской сделке, рассказал сегодня на заседании Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Западным странам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны. Однако в планы наших западных коллег это не входит. Если все обозначенные нами публично, в том числе в этом зале, проблемы, возникшие с реализацией Меморандума Россия - ООН, будут устранены, мы готовы будем вернуться к участию в черноморской инициативе"

– Полянский

Он заметил, что в отличие от Украины с долей до 5%, Россия занимает 20% на глобальном рынке пшеницы. Исключительное значение имеют и российские удобрения.

"Это значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Не говоря уже про исключительную роль российских удобрений для глобальной продовольственной безопасности"

– Полянский