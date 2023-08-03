Замглавы МИД России и Турции обсудили зерновое соглашение

В четверг, 3 августа, замглавы МИД России и Турции провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте МИД РФ.
Центральной темой беседы Сергея Вершинина и Бурака Акчапара стала ситуация вокруг соглашения об экспорте зерна.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия - ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки"
– МИД России
Когда перестала действовать зерновая сделка?
Впервые соглашение было оформлено летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. В июле оно было завершено после отказа России продлевать его. По информации Кремля, это произошло из-за того, что инициатива в части российских требований систематически не выполнялась.