Замглавы МИД России и Турции обсудили зерновое соглашение

Опубликовано: 20:50, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня состоялся телефонный разговор заместителей руководителей внешнеполитических ведомств РФ и Турции. Центральной темой беседы стала ситуация вокруг соглашения об экспорте зерна.

В четверг, 3 августа, замглавы МИД России и Турции провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте МИД РФ.

Центральной темой беседы Сергея Вершинина и Бурака Акчапара стала ситуация вокруг соглашения об экспорте зерна.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения меморандума Россия - ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки"

– МИД России

Когда перестала действовать зерновая сделка?

Впервые соглашение было оформлено летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. В июле оно было завершено после отказа России продлевать его. По информации Кремля, это произошло из-за того, что инициатива в части российских требований систематически не выполнялась.