В порту Махачкалы из-за обмеления застряли десятки кораблей

Дагестанские корабелы бьют тревогу: Махачкалинский торговый порт не может принимать и отправлять корабли из-за сильного обмеления акватории.

Темой сегодняшнего заседания правительства Дагестана стала непростая ситуация, сложившаяся в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП), сообщает Telegram-канал кабмина республики.

Причиной катаклизма стал сильный ветер, который продолжается уже три недели – он замел песком канал сухогрузной гавани, и это частично заблокировало работу всего порта, на рейде которого "застряли" 20 судов, рассказал и.о. гендиректора АО "Махачкалинский морской торговый порт" Рустам Керимов.

"Ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра. В первую очередь нам нужно ускорить оформление судов, для этого таможня и пограничные органы должны согласовать нам оформление комиссии двумя бортами. Также необходимо, чтобы капитония порта ежедневно мониторила ситуацию и, по возможности, увеличивала осадки для захождения новых судов. От Росморпорта нам требуется, чтобы в кратчайшие сроки провелись работы по дноуглублению и появилась возможность заводить суда. И если у военных в Каспийске, в порту, есть какая-то техника, попросить их тоже привлечь ее к работе, чтобы справиться со стихией"

- Рустам Керимов

Его поддержал и капитан ММТП Мирземет Герейханов, отметив: служба капитана порта делает все возможное для безопасного прохода судов, запущен в работу один земснаряд, в пути находится другой - уже подняли осадку на десять сантиметров, но этого мало, а для продолжения дноуглубительных работ необходимо улучшение погодных условий.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал поддержать корабелов, подготовив официальное обращение к главе республики просьбой о помощи и подробной оценкой сложившейся ситуации.