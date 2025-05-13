Вестник Кавказа

В помощь спасателям на Эльбрусе будет сформирован горный отряд МЧС

В помощь спасателям на Эльбрусе будет сформирован горный отряд МЧС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в предгорьях Эльбруса в Кабардино-Балкарии будет сформирован дополнительный отряд спасателей, который поможет исключить трагедий при восхождениях - он разместится на высоте 4 100 м.

Вскоре у гостиницы "Приют 11", которая расположена в предгорьях Эльбруса в Кабардино-Балкарии (КБР), появятся необычные жильцы в форме спасателей – здесь будет дислоцироваться новый горный отряд МЧС, он формируется для помощи основному отряду в работе с травмированными альпинистами, стремящимися покорить строптивую вершину, рассказали на Кавказском инвестиционном форуме.

"Сегодня опасная и не совсем контролируемая ситуация, когда люди, не зарегистрировавшись, идут в гору. Это будет... исключаться. Точка регистрации будет как сама станция МЧС, так и "ворота" на вершине - "Приют 11", где будут нести свою службу как спасатели курорта, так и МЧС"

- заместитель генерального директора института развития Кавказ. РФ. Хиса Беккаев

Только за минувший год при попытке восхождения на Эльбрус погибли 22 альпиниста, очень велико количество травмированных при восхождении – новый горный отряд не только будет строго контролировать группы альпинистов, но и в случае возникновения внештатной ситуации его сотрудники смогут более оперативно провести поисково-спасательные работы, передает ТАСС.

Преимущества его дислокации – он будет удален от базового отряда, но расположен близко к самому опасному участку подъема, тогда как сотрудникам основного отряда только на подъем в случае происшествия требуется как минимум 4-5 часов.

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