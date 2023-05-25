В подмосковном Одинцово тушили строительный рынок

Опубликовано: 6:54, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью огнеборцы тушили масштабный пожар, вспыхнувший на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцово. Пламя охватило 1800 квадратных метров площади, горели торговые павильоны.

Минувшей ночью в подмосковном Одинцово на площади 500 кв м на строительном рынке "Акос" вспыхнули торговые павильоны, к частью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в Московской области, Одинцовский городской округ. Происходит возгорание торговых павильонов на площади 500 кв м. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорилось в сообщении, передает РИА Новости.

Буквально через полчаса площадь пожара достигла 1200 кв м – пылали горючие стройматериалы. Спасатели увеличили численность огнеборцев, однако огонь продолжал крепнуть и через час охватил территорию в 1800 кв м.

Лишь к двум часам ночи пожар удалось локализовать на площади 1800 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливку торговых павильонов.