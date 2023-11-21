В Подмосковье спилили главную елку страны

Главную новогоднюю елку России 11 декабря спилили в Московской области. В Кремль дерево доставят на этой неделе, а нарядить ее планируется к 22 декабря.

В поселке Фряново городского округа Щелково в Подмосковье сегодня спилили 25-метровую елку, которая станет главной новогодней елкой России при встрече 2024 года.

"Осуществляем спил, увязку и транспортировку. <…> Где-то 22-го числа она будет уже наряжена на Соборной площади"

– главное эксплуатационное управление управделами президента РФ

Доставить дерево в сердце Москвы планируется 13 декабря. Данная ель была выбрана из трех десятков претенденток. Елка возрастом 84 года имеет правильную форму, а размах веток достигает 10 м.

После новогодних праздников главную елку обычно пускают на сувениры.