В Пятигорске заработал первый в России Центр культуры ОАЭ

Первый и пока единственный в России Центр культуры Объединенных Арабских Эмиратов заработал сегодня в Пятигорском государственном университете, он будет заниматься культурными связями народов двух стран.

Институт переводоведения, русистики и многоязычия Пятигорского государственного университета (ПГУ) стал базой нового и пока единственного в России Центра культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает в своем Telegram-канале Минобрнауки России.

"Пятигорский государственный университет давно зарекомендовал себя как авторитетный центр изучения восточных языков на Северном Кавказе. Поэтому открытие там первого в нашей стране Центра культуры Объединенных Арабских Эмиратов, на мой взгляд, закономерно. Этот центр станет заниматься вопросами российско-эмиратского культурного диалога, запрос на который сейчас очень силен в обеих странах"

- заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

Центр – результат многолетнего сотрудничества вуза с посольством ОАЭ и активного роста российско-эмиратских отношений в области образования. Вуз активно готовит профессионалов, которые необходимы для реализации национальных стратегий развития ОАЭ, говорится в сообщении.