Вестник Кавказа

В Пятигорске выбирают территорию для благоустройства

В Пятигорске выбирают территорию для благоустройства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках создания комфортной городской среды в городе-курорте Пятигорске в новом году благоустроят ряд территорий. Россиянам предложили выбрать один из объектов для благоустройства.

В 2025 году в Пятигорске продолжатся работы по благоустройству общественных пространств. Какие именно объекты стоит привести в порядок? Запущено голосование, поучаствовать может любой житель РФ, достигший 14 лет.

«В Пятигорске продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды»

– градоначальник Дмитрий Ворошилов

Какие территории могут благоустроить в следующем году? На выбор представлены:

  • квартал 3688 - зоны отдыха и развлечений в районе многоэтажек на улицах Ессентукской и Розы Люксембург;
  • футбольное поле с детской игровой зоной по улице Гагарина, поселок Нижнеподкумский;
  • общественное пространство возле Горячеводской площади;
  • благоустройство лесной территории, район горы Дубровки;
  • пешеходная зона по улице Теплосерной; Детско-спортивная площадка в сквере Анджиевского.

Отдать свой голос за один из объектов в Пятигорске можно на сайте 26.gorodsreda.ru.

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