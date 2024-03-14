В Пятигорске выбирают территорию для благоустройства

В рамках создания комфортной городской среды в городе-курорте Пятигорске в новом году благоустроят ряд территорий. Россиянам предложили выбрать один из объектов для благоустройства.
В 2025 году в Пятигорске продолжатся работы по благоустройству общественных пространств. Какие именно объекты стоит привести в порядок? Запущено голосование, поучаствовать может любой житель РФ, достигший 14 лет.
«В Пятигорске продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды»
– градоначальник Дмитрий Ворошилов
Какие территории могут благоустроить в следующем году? На выбор представлены:
- квартал 3688 - зоны отдыха и развлечений в районе многоэтажек на улицах Ессентукской и Розы Люксембург;
- футбольное поле с детской игровой зоной по улице Гагарина, поселок Нижнеподкумский;
- общественное пространство возле Горячеводской площади;
- благоустройство лесной территории, район горы Дубровки;
- пешеходная зона по улице Теплосерной; Детско-спортивная площадка в сквере Анджиевского.
Отдать свой голос за один из объектов в Пятигорске можно на сайте 26.gorodsreda.ru.