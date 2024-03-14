В Пятигорске выбирают территорию для благоустройства

В рамках создания комфортной городской среды в городе-курорте Пятигорске в новом году благоустроят ряд территорий. Россиянам предложили выбрать один из объектов для благоустройства.

В 2025 году в Пятигорске продолжатся работы по благоустройству общественных пространств. Какие именно объекты стоит привести в порядок? Запущено голосование, поучаствовать может любой житель РФ, достигший 14 лет.

«В Пятигорске продолжается голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды»

– градоначальник Дмитрий Ворошилов

Какие территории могут благоустроить в следующем году? На выбор представлены:

квартал 3688 - зоны отдыха и развлечений в районе многоэтажек на улицах Ессентукской и Розы Люксембург;

футбольное поле с детской игровой зоной по улице Гагарина, поселок Нижнеподкумский;

общественное пространство возле Горячеводской площади;

благоустройство лесной территории, район горы Дубровки;

пешеходная зона по улице Теплосерной; Детско-спортивная площадка в сквере Анджиевского.

Отдать свой голос за один из объектов в Пятигорске можно на сайте 26.gorodsreda.ru.