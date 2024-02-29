В Пятигорске ликвидируют мусорный полигон

Власти Ставрополья выделят 340 млн рублей для ускорения рекультивации мусорного полигона в Пятигорске. Планируется, что работы будут завершены уже в этом году.

Власти Ставрополья направят почти 340 млн рублей на ликвидацию свалки в городе Пятигорске. Основная часть средств пойдет на разработку проектной документации и непосредственно на работы по рекультивации. Это значит, что место бывшей свалки обретет новую жизнь: здесь может появиться парк или жилой комплекс.

Финансирование будет осуществляться как за счет регионального бюджета, так и из федеральной казны.

«Реализуется региональный проект „Чистая страна“. Предусмотрена ликвидация свалки в городе Пятигорске. В текущем году финансирование за счет средств краевого бюджета составляет более 339 млн рублей. Планируем до конца текущего года мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда завершить»

– министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Роман Коврыга

Напомним, что мусорный полигон в Пятигорске стал проблемой для местных жителей более 20 лет назад. Начав работать более 60 лет назад, он перестал использоваться, но оставил неприятные последствия в виде гниения мусора и периодических пожаров, заполняя воздух неприятным запахом. Его рекультивация началась в 2022 году.