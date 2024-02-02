В пещере в Сочи обнаружили крупную свалку - идет расследование

В пещере в Хостинском районе Сочи была найдена свалка. Почти месяц ушел на то, чтобы расчистить скальный проход. Начато расследование.
В нацпарке Сочи началось расследование после обнаружения в пещере стихийной свалки.
Горы мусора были найдены в пещере возле села Красная Воля в Хостинском районе. Три недели ушло у спелеологов и госинспекторов на то, чтобы расчистить пещеру.
"При обследовании пещеры они обнаружили большое количество бытового и строительного мусора, а также органические отходы. В итоге 70 мешков отходов были вывезены с природной территории"
– пресс-служба нацпарка
Идет расследование, виновные за организацию свалки будут привлечены к ответственности.