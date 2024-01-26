Суд обязал нацпарк Сочи отреставрировать символ города «Башня на горе Большой Ахун»

Национальный парк Сочи будет обязан отремонтировать один из основных символов города-курорта по решению суда. Реставрация объекта «Башня на горе Большой Ахун» не была завершена в срок.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал Сочинский национальный парк произвести реставрационные работы символа города-курорта «Башня на горе Большой Ахун».

Администрация региона в 2016 году внесла достопримечательность в список культурного наследия. В связи с этим власти парка должны были провести ремонтные работы и обеспечить безопасное пользование туристическим объектом, так как башня находится в управлении рекреационной территории.

Госохрана объектов культурного наследства установила, что необходимые работы не были осуществлены.

Предписание суда еще не вступило в свою силу. Администрация нацпарка решила оспорить это дело. Очередное заседание назначено на март этого года.