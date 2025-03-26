Вестник Кавказа

В Пятигорске произошел крупный пожар на складе пластика

В Пятигорске произошел крупный пожар на складе пластика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар охватил склад в Пятигорске. Столб дыма видно во многих частях города.

В промышленной части Пятигорска вспыхнул пожар на складе вторичной переработки. Площадь возгорания составила порядка 1000 кв м, поведал глава города Дмитрий Ворошилов. 

"В 15:00 (...) поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Площадь возгорания 1000 кв. метров"

– Дмитрий Ворошилов 

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. В ликвидации возгорания участвуют 50 огнеборцев, задействовано 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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