В Пятигорске произошел крупный пожар на складе пластика

Крупный пожар охватил склад в Пятигорске. Столб дыма видно во многих частях города.
В промышленной части Пятигорска вспыхнул пожар на складе вторичной переработки. Площадь возгорания составила порядка 1000 кв м, поведал глава города Дмитрий Ворошилов.
"В 15:00 (...) поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Площадь возгорания 1000 кв. метров"
– Дмитрий Ворошилов
К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы. В ликвидации возгорания участвуют 50 огнеборцев, задействовано 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.