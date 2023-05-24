В парламенте Армении случилась потасовка члена правящей партии и оппозиционера

Опубликовано: 14:36, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В парламенте Армении в ходе сегодняшнего заседания случилась потасовка. По ее итогам из зала был силой выведен оппозиционный депутат.

Во время сегодняшнего пленарного заседания парламента Армении случилась потасовка. Между представителем правящей партии страны и оппозиционером. Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса избрания судьи Кассационного суда.

Артур Саркисян, депутат оппозиционной фракции "Армения", обвинил претендующего на должность Армена Даниеляна в том, что в конце 2021 года тот незаконно арестовал его. Он подчеркнул, что Даниелян повлиял на судьбы многих людей, лишив их общения со своими детьми и родителями. Слова оппозиционера вызвали резкую реакцию у представителя правящей партии "Гражданский договор" Овика Агазаряна.

Ситуация накалилась и произошла потасовка, в ходе которой спикер парламента попросил вмешаться службу безопасности. После просьбы Алена Симоняна ее сотрудники вошли в зал и применили силу к оппозиционеру. В результате его вывели из зала, а затем был объявлен небольшой перерыв.