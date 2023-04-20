Оппозиционер спровоцировала драку в парламенте Армении

Опубликовано: 16:03, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Армении

Очередная потасовка произошла в Национальном собрании Армении. Ее инициаторами стали депутаты от оппозиции, а точнее женщина-парламентарий Тагуи Товмасян.

Драка произошла сегодня в армянском парламенте из-за упрямства оппозиционеров, об инциденте сообщают СМИ.

Все началось с того, что представительница националистической фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян, выступив с трибуны, отказалась уходить с нее, по ее словам, - чтобы не дать представителям правящей партии занять ее место и с возвышения произносить ложь.

Оппозиционера не смог урезонить даже председатель парламента Ален Симонян, призвавший ее к порядку. Напротив, к Товмасян присоединились другие представители оппозиции, и началась потасовка.

Тогда Симонян был вынужден объявить перерыв, упирающихся депутатов от оппозиции заставили выйти из зала, передает Sputnik Армения.

После перерыва заседание возобновилось, причем спикер парламента сделал выговор участникам инцидента, лишив их на сегодня слова.