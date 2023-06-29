В отпуск на Шпицберген: прямые рейсы обещают летом 2023 года

Опубликовано: 4:11, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Арктический туризм в России станет удобнее - на архипелаг Шпицберген уже этим летом могут запустить прямые рейсы. Россиянам предлагаются пакетные туры для путешествия в уникальный регион.

Туристы из России смогут прямыми рейсами добираться до архипелага Шпицберген.

"Мы хотим развивать туризм с прямым авиасообщением из Российской Федерации. Эта работа уже ведется. Не хочу загадывать, но нам важно добиться успеха, чтобы в этом году (рейс был запущен), несмотря на все трудности, которые есть"

– глава гостреста "Арктикуголь"

Норвежский архипелаг находится в Северном Ледовитом океане, но равные права на хозяйственную деятельность на нем имеют Норвегия и Россия. На Шпицбергене два крупных поселения - норвежский Лонгйир и российский Баренцбург. Трест "Арктикуголь" уже почти 100 лет добывает уголь в этом регионе.



"Мы разработали пакетные туры для граждан нашей страны, чтобы из любого города России трест и его подразделение Центр арктического туризма "Грумант" мог бы обеспечить логистику для туриста на Шпицберген и обратно, это all inclusive по-арктически. Надеюсь, что летний сезон уже раскроем, и к нам поедут не только волонтеры, которым есть чем заняться, но и туристы"

– гендиректор треста

На Шпицбергене полярный день сменяет полярную ночь, в разгар лета средняя температура воздуха там составляет 7 градусов. Путешествия за Полярный круг осуществляются в летний сезон.

Ежедневно Баренцбург и его окрестности посещают около 100 иностранных туристов, в основном это европейцы, японцы, американцы, пишет "Интерфакс".

Сейчас добраться до Шпицбергена можно только через Норвегию, запуск прямых рейсов сделает арктические путешествия более привлекательными для жителей России.