В ОАЭ тушили крупный пожар в жилой многоэтажке

Опубликовано: 7:55, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью пожарные в ОАЭ тушили крупный пожар, вспыхнувший в жилой высотке в эмирате Аджман на севере страны – горел жилой дом в популярном жилом комплексе, огонь охватил практически все здание.

Минувшей ночью сильный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом здании в городе-эмирате Аджман не севере ОАЭ, пишет эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум".

Пламя охватило практически все высотное здание в популярном в этом городе жилом комплексе "Абраж-Аджман". Ситуацию усугубляло то, что в Эмиратах в это время года стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже плюс 35 градусов, передает РИА Новости.

Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ все же смогли оперативно справиться с огнем, сообщило в своем аккаунте в соцсети Twitter электронное издание Ajman News.

При этом одна сторона высотки почти полностью выгорела, о жертвах и пострадавших пока не сообщается.