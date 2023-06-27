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В ОАЭ тушили крупный пожар в жилой многоэтажке

В ОАЭ тушили крупный пожар в жилой многоэтажке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью пожарные в ОАЭ тушили крупный пожар, вспыхнувший в жилой высотке в эмирате Аджман на севере страны – горел жилой дом в популярном жилом комплексе, огонь охватил практически все здание.

Минувшей ночью сильный пожар вспыхнул в многоэтажном жилом здании в городе-эмирате Аджман не севере ОАЭ, пишет эмиратское электронное издание "Имарат аль-яум".

Пламя охватило практически все высотное здание в популярном в этом городе жилом комплексе "Абраж-Аджман". Ситуацию усугубляло то, что в Эмиратах в это время года стоит жара: столбик термометра даже в ночные часы не опускается ниже плюс 35 градусов, передает РИА Новости.

Пожарные подразделения сил гражданской обороны ОАЭ все же смогли оперативно справиться с огнем, сообщило в своем аккаунте в соцсети Twitter электронное издание Ajman News.

При этом одна сторона высотки почти полностью выгорела, о жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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