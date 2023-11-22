В Нью-Йорке частично обрушилась жилая шестиэтажка

Тревожные новости сегодня пришли из Нью-Йорка – в городском районе Бронкс частично обрушился жилой дом, на месте обрушения работают полицейские и спасатели.
В Нью-Йорке частично обрушился многоэтажный жилой дом в городском районе Бронкс, сообщает местное отделение американского телеканала ABC.
Как сообщило нью-йоркское телевидение, рухнул угол шестиэтажного жилого здания, причины обрушения пока неизвестны, на месте работают экстренные службы и полицейские, передает РИА Новости.
Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие - спасатели ищут людей, которые могли попасть под завал, сообщает телеканал.
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