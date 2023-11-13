Взрыв произошел на мосту у Ниагарского водопада – есть жертвы

ЧП случилось сегодня неподалеку от знаменитого Ниагарского водопада. На американо-канадской границе взорвался автомобиль.

Теракт произошел сегодня на Радужном мосту у Ниагарского водопада, расположенном на границе между Америкой и Канадой. Взрыв прогремел на участке моста, который находится на территории США.

В ФБР уже определились с предварительной версией. По данным ведомства, взорвался автомобиль – таким образом неизвестный пока преступник совершил попытку теракта. Предполагается, что к ней причастен некий второй автомобиль, его сейчас ищут.

Правоохранители закрыли мост для движения автотранспорта. Не работает и пограничный пункт.

Жертвы и раненые

В результате ЧП погибли два человека. Оба они были внутри взлетевшей на воздух машины.

Кроме того, есть пострадавший – это пограничник. Его повреждения оцениваются как незначительные.