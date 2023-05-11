В Ниигате проходит встреча глав минфинов и центробанков стран G7

Опубликовано: 6:25, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры финансов и центральных банков стран "Большой семерки" сегодня собрались в японской Ниигате, чтобы обсудить финансовую нестабильность в мире и санкции против России.

Главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" сегодня начали трехдневную встречу в японском городе Ниигата, чтобы обсудить финансовую нестабильность в мире, антироссийские санкции и меры поддержки Украины.

На министерскую встречу приглашены представители Бразилии, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Сингапура, Союза Коморских островов, председатель Африканского союза, а также международных организаций, в частности, Всемирного банка и Международного валютного фонда, передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.

Ожидается, что они должны будут присоединиться к участникам от "семерки" в рамках обсуждения мировых экономических вызовов и обеспечения финансовой стабильности.

Другими вопросами для обсуждений станут экономическая безопасность, обеспечение бесперебойных цепочек поставок и снижение зависимости от Китая, вызовы финансовым системам в условиях развития новых технологий и социальных сетей, банкротство западных банков и риск дефолта по федеральному долгу США, долговые обязательства развивающихся стран, а также меры препятствия обхода антироссийских санкций.

По итогам встречи ожидается совместное заявление.