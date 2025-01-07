Вестник Кавказа

В Назрани установят мотор истребителя в память героического летчика

Як-7Б на взлетной полосе
© Фото: музейная фотография времен Великой Отечественной войны
В Ингушетии собираются увековечить подвиги летчика Мурада Оздоева. В Назрани установят двигатель истребителя, на котором в годы Великой Отечественной войны сражался герой.

В ингушской Назрани готовятся отметить 80-летие Победы. В рамках празднования юбилея Победы в ингушском городе установят двигатель истребителя времен Великой Отечественной войны Як-7Б, на котором летал Герой Российской Федерации Мурад Оздоев.

Как летчик-истребитель Оздоев защищал небо страны с 1941 по 1944 год. Он совершил почти 250 боевых вылетов, уничтожив 8 вражеских самолетов. С начала 1944 по май 1945 находился в немецком плену, в 1995 году получил звание Героя России.

Отмечается, что двигатель самолета – оригинальный. Он был найден во время поисковых работ в Псковской области.

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