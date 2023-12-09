В Намангане раскопали древнюю постройку с умывальниками и подогревом полов

В Узбекистане нашли древнее строение с колоннами и арками. Раскопки пролили свет на быт жителей региона в древности.

Археологическая экспедиция в Намангане выявила древнюю постройку на территории городища Ахсикент, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Исследователи подняли грунт и открыли древнюю дорогу, которая вела в строение со сложной системой коридоров, выполненных в виде кирпичных арок. Предназначение постройки пока остается невыясненным, но уже точно можно сказать, что древнему населению Ахсикента ничто человеческое было не чуждо: археологи открыли систему обогрева полов, керамические трубы и даже умывальники.

"Мы должны прикрыть этот объект в октябре. Если строители не успеют, нам придется снова сбрасывать грунт и консервировать. Объект очень уникальный"

— руководитель Ахсикентской экспедиции, профессор Абдулхамид Анорбоев

Раскопки сейчас вошли в финальную фазу, древнее здание ждет консервация на зимний период.