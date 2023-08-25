В Нальчике заработала новая транспортная артерия

Опубликовано: 20:00, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Казбека Кокова

В столице Кабардино-Балкарии сегодня открылась новая городская транспортная развязка, которая соединила федеральные и региональные сети автодорог.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня торжественно открыли новый участок автодороги, который связал региональную и федеральную сеть дорог, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"В Нальчике состоялось официальное открытие движения по новому двухкилометровому участку улицы Мовсисяна. Фактически в столице Кабардино-Балкарии появилась новая крупная транспортная артерия"

- Казбек Коков

Теперь автомобили, которые раньше двигались транзитом через весь город, смогут объезжать столицу по направлению к Ставрополью, Северной Осетии и Ингушетии, а значит, "иногородних" машин, особенно грузовых, на его улицах станет намного меньше, - подчеркнул глава региона.

Новая дорога оборудована по последнему слову: трехслойный щебеночно-мастичный асфальтобетон, прекрасное экономичное освещение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Работы на объекте завершили досрочно, добавил Коков.