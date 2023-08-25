В Нальчике заработала новая транспортная артерия

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня торжественно открыли новый участок автодороги, который связал региональную и федеральную сеть дорог, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.
"В Нальчике состоялось официальное открытие движения по новому двухкилометровому участку улицы Мовсисяна. Фактически в столице Кабардино-Балкарии появилась новая крупная транспортная артерия"
- Казбек Коков
Теперь автомобили, которые раньше двигались транзитом через весь город, смогут объезжать столицу по направлению к Ставрополью, Северной Осетии и Ингушетии, а значит, "иногородних" машин, особенно грузовых, на его улицах станет намного меньше, - подчеркнул глава региона.
Новая дорога оборудована по последнему слову: трехслойный щебеночно-мастичный асфальтобетон, прекрасное экономичное освещение, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.
Работы на объекте завершили досрочно, добавил Коков.