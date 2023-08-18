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В Москву вернулся самолет Red Wings, следовавший в Египет

В Москву вернулся самолет Red Wings, следовавший в Египет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолет Red Wings с 410 пассажирами на борту вылетел в Египет, но был вынужден вернуться в Москву. Причиной стало самочувствие одного из туристов.

Этим утром лайнер авиакомпании Red Wings, не добрался до Шарм-эль-Шейха и вынужденно вернулся в аэропорт отправления.

"Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира"

– Red Wings

Уточняется, что 50-летний пассажир неоднократно терял создание, в итоге командир самолета принял решение и вернул воздушное судно в Москву.

"В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей"

– перевозчик

Всего в самолет находилось свыше 400 пассажиров, пишет РИА Новости.

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