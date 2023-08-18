В Москву вернулся самолет Red Wings, следовавший в Египет

Самолет Red Wings с 410 пассажирами на борту вылетел в Египет, но был вынужден вернуться в Москву. Причиной стало самочувствие одного из туристов.
Этим утром лайнер авиакомпании Red Wings, не добрался до Шарм-эль-Шейха и вынужденно вернулся в аэропорт отправления.
"Восемнадцатого августа рейс WZ-3025, который вылетел из Москвы аэропорт Жуковский в Шарм-эль-Шейх, вынужденно вернулся обратно в связи с ухудшением здоровья пассажира"
– Red Wings
Уточняется, что 50-летний пассажир неоднократно терял создание, в итоге командир самолета принял решение и вернул воздушное судно в Москву.
"В аэропорту борт ожидает машина скорой помощи с бригадой врачей"
– перевозчик
Всего в самолет находилось свыше 400 пассажиров, пишет РИА Новости.