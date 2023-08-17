Эпопея с задержками рейсов Red Wings завершилась?

Опубликовано: 13:31, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В авиакомпании Red Wings, базирующейся в московском аэропорту Домодедово, сегодня наконец сообщили, что все ее пассажиры задержанных за рубежом рейсов вернулись в Россию, а сама компания заработала в штатном режиме, то есть по расписанию.

Все пассажиры задержанных рейсов авиакомпании Red Wings вернулись в Россию, рейсы идут по расписанию, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings вторые сутки работает в штатном режиме и вернулась к своему расписанию, опубликованному на сайте. Все пассажиры задержанных рейсов вернулись в страну. Рейсы в Анталью, Хургаду, Шри-Ланку, Пхукет, Шарм-эль-Шейх отправляются по расписанию"

- Telegram-канал авиакомпании Red Wings

Конечно, очень хочется верить, что мытарства для пассажиров, выбравших для полетов именно эту компанию, закончились окончательно и бесповоротно, ведь только накануне "Вестник Кавказа" писал о том, что рейс Red Wings из Антальи в Екатеринбург снова задержался почти на двое суток: планировалось, что самолет вылетит утром 14 августа, вылетел он утром, но вот только вчера, 16 августа.

Впрочем, перевозчик не лукавит – со времени последней задержки действительно прошло уже больше суток, и хочется искренне верить, что случаев с двухдневными опозданиями с вылетом, как это было в последние дни для отдыхающих в Анталье и собирающихся туда на отдых в Екатеринбурге, больше не повторится.