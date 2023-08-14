Red Wings задержал россиян в Анталье на 40 часов

Опубликовано: 12:30, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько сотен туристов из России продолжают ждать вылета из Антальи. Перевозчик обещает отправить жителей Екатеринбурга домой в 16.30 понедельника. Изначально улететь самолет должен был в субботу. Встречные рейсы также не вылетают.

Туристы из Екатеринбурга продолжают оставаться в Анталье - перевозчик Red Wings задерживает рейс из-за неполадок с воздушным судном.

Отдых россиян должен был завершиться в субботу, но рейс WZ3062 был отложен сначала на вечер воскресенья, затем на понедельник. На данный момент туристы продолжают оставаться в отеле и ждать. Новое время вылета - 16.30 14 августа, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, отправление борта намечено сегодня на 16.30. Генконсульство продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании"

– генконсульство РФ в Анталье

Задерживается и встречный рейс WZ3061, из Екатеринбурга в Анталью. Отправляющиеся на отдых граждане более 40 часов ждут вылета. По данным омбудсмена Татьяны Мерзляковой, причиной задержки вылета является "отсутствие воздушного судна из-за ограниченного авиапарка перевозчика".

Еще один рейс Red Wings по данному маршруту также задерживается, причиной называют позднее прибытие лайнера.

Всего вылета из Екатеринбурга в Анталью продолжают ждать 410 человек.

"Вопрос перевозки туристов из/в Анталии в/из Екатеринбург авиакомпанией "Ред Вингз", которые имеют значительно задержки с 12 августа, находится на контроле Росавиации. Задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Авиакомпанией "Ред Вингз" принимаются меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полётов в соответствии с заявленным"

– Росавиация

Предварительно сообщается, что компания договорилась с Pegas Fly ("Икар") по частичной перевозке туристов.