Уже 11 часов ждут вылета рейса из Екатеринбурга в Астану

Опубликовано: 10:12, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рейс отложен на 11 часов. Согласно предварительным данным, рейс отправится после 16 часов по местному времени. Пассажиры размещены в гостинице.

86 пассажирам, пытавшимся попасть из Екатеринбурга в Астану в 05:55 по местному времени, задержали рейс более чем на 11 часов. Планируется, что рейс будет отправлен после 16 часов.

«4 августа в аэропорту города Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса RWZ-697 по маршруту Екатеринбург - Астана авиакомпании RED WINGS. Время вылета по расписанию - 05:55 (03:55 мск) 4 августа. Планируемое время вылета - 16:35 (14:35 мск) 4 августа»

– пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В настоящее время пассажиры находятся в гостинице. Причина столь длительной задержки вылета не названа. Сотрудники транспортной прокуратуры держат ситуацию на контроле.