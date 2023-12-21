В Москве указали на подтасовку фактов в заявлениях Еревана о миротворцах

В МИД РФ заявили, что считают обвинения армянских политиков в адрес российских миротворцев деструктивными. Там отметили, что это попытка снять с себя ответственность.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что армянские политики занимаются подтасовкой фактов, обвиняя находящихся в Карабахе российских миротворцев.

Она назвала эти заявления деструктивными и не соответствующими действительности.

Дипломат отметила, что подобные заявление армянской стороны – попытки подтасовать факты и снять с себя ответственность, и по-другому это оценить невозможно.

При этом Захарова считает, что продолжение звучания из Еревана подобных заявлений выглядит странным. Она напомнила, что между Россией и Арменией налажен очень доверительный и плотный диалог.

Представитель МИД РФ добавила, что Москва по этому поводу не раз доводила до армянской стороны свою позицию.

"Говорили о том, что обвинения, в общем-то, несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему: ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем"

- Мария Захарова