МИД РФ: Москва поддерживает мир на Южном Кавказе

Россию связывают партнерские отношения со странами Южного Кавказе, поэтому Москве важна стабильность в регионе. При этом мирная повестка должна выстраиваться вокруг основного принципа – строгого уважения суверенитета и независимости всех заинтересованных сторон. Об этом заявили в МИД России.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин, подводя итоги уходящего года на Южном Кавказе, отметил, что Москве важен долгосрочный мир в регионе.

«Нас связывают с народами Армении и Азербайджана многовековые узы дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. Это бесценное достояние. Мы им дорожим»

– Михаил Галузин

Особую актуальность это сотрудничество приобретает в свете налаживающихся двусторонних отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, стороны готовятся к подписанию мирного договора.

Однако, обращаясь к данной теме, дипломат подчеркнул, что определение даты и места подписания мирного договора – прерогатива самих этих государств.

«Никто не вправе за них решать, когда это произойдет. Так что вопрос о сроках, на мой взгляд, следовало бы адресовать нашим партнерам в Баку и Ереване»

– Михаил Галузин

Далее он заверил, что Москва продолжит прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, который внесет вклад в их примирение, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе в длительной перспективе.

В этой связи Михаил Галузин отметил, что «дорожная карта» нормализации отношений Азербайджана и Армении хорошо известна.

«Это комплекс заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Документы остаются в силе и, следовательно, подлежат выполнению. Российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров»

– Михаил Галузин

Дипломат подчеркнул, что мелочей и незначительных деталей в переговорном процессе нет.

«Все требует предельной аккуратности, глубокого понимания и выдержки. Важно не только подготовить и подписать взаимоприемлемый договор. Не менее востребовано создание условий для его последующего неукоснительного соблюдения. В этом плане Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция – с другой). Ее краеугольный принцип – строгое уважение суверенитета и независимости каждого из участников»

– Михаил Галузин

Далее замминистра иностранных дел России отметил, что нахождение российских миротворцев в Карабахе определено трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Документ определяет, что РМК будет находиться в регионе до ноября 2025 года с возможностью дальнейшего продления.

«Разумеется, ситуация «на земле» кардинальным образом изменилась после решения руководства Армении признать принадлежность Карабаха Азербайджану, закрепленного на саммитах под эгидой ЕС, начиная с пражской встречи в октябре 2022 года. Теперь мы рассматриваем все вопросы, касающиеся пребывания миротворцев в Карабахе, исключительно с азербайджанской стороной. Это происходит во взаимоуважительной и конструктивной атмосфере»

– Михаил Галузин

Далее дипломат отметил, что срок пребывания российской военной базы в Армении 49 лет с момента подписания договора о ее размещении (16 марта 1995 год). Все дальнейшие дискуссии насчет военного присутствия России в Армении Москва считает вредными и неуместными, передает РИА Новости.

«Российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе»

– Михаил Галузин