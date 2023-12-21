МИД АР: Москва играет важную роль в мирном процессе Баку и Еревана

Джейхун Байрамов отметил, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку всегда выступает за позитивный вклад третьих стран в мирный процесс.
Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, высказался об отношениях Баку и Москвы.
Он отметил, что Россия признает территориальную целостность и суверетитет Азербайджана и важным игроком в урегулировании.
"Президент РФ Владимир Путин считает Карабах азербайджанской территорией в соответствии с международным правом. Москва играет важную роль в постконфликтный период"
- Джейхун Байрамов
Дипломат добавил, что Азербайджан всегда поддержит позитивные вклады третьих стран в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
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