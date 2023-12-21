МИД АР: Москва играет важную роль в мирном процессе Баку и Еревана

Джейхун Байрамов отметил, что Россия признает территориальную целостность Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку всегда выступает за позитивный вклад третьих стран в мирный процесс.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года, высказался об отношениях Баку и Москвы.

Он отметил, что Россия признает территориальную целостность и суверетитет Азербайджана и важным игроком в урегулировании.

"Президент РФ Владимир Путин считает Карабах азербайджанской территорией в соответствии с международным правом. Москва играет важную роль в постконфликтный период"

- Джейхун Байрамов

Дипломат добавил, что Азербайджан всегда поддержит позитивные вклады третьих стран в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.