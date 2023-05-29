Руководитель второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил об отсутствии рисков перерастания столкновений между Афганистаном и Ираном в серьезный конфликт.
Он отметил, что подобные инциденты на границе двух государств встречались и ранее, все они завершились без каких-либо долгосрочных последствий.
Бои на границе Ирана и Афганистана
Ранее на афгано-иранской границе произошли столкновения между талибами (деятельность запрещена в России) и иранскими пограничниками. Как заявили в издании Tasnim, в ходе инцидента в провинции Нимроз в Афганистане погибли два иранских пограничника. При этом в агентстве сообщили и о потерях с афганской стороны.
Командующий сухопутными войсками иранских ВС Киюмарс Хейдари подчеркнул, что в настоящее время ирано-афганская граница контролируется силами Исламской Республики.