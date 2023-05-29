Опубликовано: 11:28, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Смоленской площади заявил, что риски перерастания столкновений на афгано-иранской границе в серьезную эскалацию отсутствуют, подобные инциденты между странами случались и ранее.

Руководитель второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил об отсутствии рисков перерастания столкновений между Афганистаном и Ираном в серьезный конфликт.

Он отметил, что подобные инциденты на границе двух государств встречались и ранее, все они завершились без каких-либо долгосрочных последствий.

Бои на границе Ирана и Афганистана

Ранее на афгано-иранской границе произошли столкновения между талибами (деятельность запрещена в России) и иранскими пограничниками. Как заявили в издании Tasnim, в ходе инцидента в провинции Нимроз в Афганистане погибли два иранских пограничника. При этом в агентстве сообщили и о потерях с афганской стороны.

Командующий сухопутными войсками иранских ВС Киюмарс Хейдари подчеркнул, что в настоящее время ирано-афганская граница контролируется силами Исламской Республики.