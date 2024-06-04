Вестник Кавказа

В Москве и области к Курбан-байраму подготовили 60 площадок

В Москве и области к Курбан-байраму подготовили 60 площадок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва подготовилась к празднованию Курбан-байрама, сообщили в ДУМ РФ. В столице и области мусульман ждут около 60 площадок.

Москва и Подмосковье готовы к тому, чтобы отметить праздник Курбан-байрам, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов.

"Сегодня уже подготовлены все наши мечети, специально отведенные дополнительные площадки. В Москве около 10 площадок, в Московской области подготовлено 50 площадок для того, чтобы мусульмане смогли совершить праздничную молитву, послушать праздничную проповедь наших имамов"

– муфтий

Праздник Ид аль-адха стартует в воскресенье, главной точкой будет Московская соборная мечеть. Утром 16 июня глава ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин прочитает праздничную проповедь. После намаза верующие смогут совершить жертвоприношение, делается это на специальных фермах в Московской области.

"Мы везде подчеркиваем, что делать это нужно только в специально отведенных местах, ни в коем случае не надо покупать барана и на детских площадках или где-то во дворах делать эти обряды"

– Рушан Аббясов

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