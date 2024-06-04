В Москве и области к Курбан-байраму подготовили 60 площадок

Москва и Подмосковье готовы к тому, чтобы отметить праздник Курбан-байрам, рассказал зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов.
"Сегодня уже подготовлены все наши мечети, специально отведенные дополнительные площадки. В Москве около 10 площадок, в Московской области подготовлено 50 площадок для того, чтобы мусульмане смогли совершить праздничную молитву, послушать праздничную проповедь наших имамов"
– муфтий
Праздник Ид аль-адха стартует в воскресенье, главной точкой будет Московская соборная мечеть. Утром 16 июня глава ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин прочитает праздничную проповедь. После намаза верующие смогут совершить жертвоприношение, делается это на специальных фермах в Московской области.
"Мы везде подчеркиваем, что делать это нужно только в специально отведенных местах, ни в коем случае не надо покупать барана и на детских площадках или где-то во дворах делать эти обряды"
– Рушан Аббясов