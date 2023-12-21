В московском метро начнет курсировать "осетинский" поезд

В столичной подземке в скором времени появится "осетинский" поезд. Его планируют поставить на рельсы через несколько месяцев.

В метро Москвы скоро можно будет прокатиться на "осетинском" поезде. Об этом сказано в Telegram-канале руководителя республики.

"В московском метро появится поезд, где каждый пассажир сможет узнать больше об историческом наследии, достижениях и уникальных особенностях нашей республики"

– Сергей Меняйло

По его словам, сейчас придумывается концепция и решается вопрос наполнения состава. Он также обратил внимание на то, что инициатором проекта является думский депутат Артур Таймазов.

"Этот год для Северной Осетии особенный - мы отметим сразу несколько знаковых дат: 250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии нашей республики. География празднования выходит далеко за пределы Осетии. Наш земляк, депутат Госдумы Артур Таймазов, инициировал проект по запуску тематического поезда, посвященного Северной Осетии.

– глава республики