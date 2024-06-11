Вестник Кавказа

В Минераловодском округе заработал уникальный лагерь 

В Минераловодском округе заработал уникальный лагерь 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Палаточный лагерь «Юный патриот» заработал в Минераловодском округе Ставрополья. Это единственный палаточный лагерь для детей на Ставрополье.    

Единственный в своем роде палаточный детский лагерь открылся в Минераловодском округе Ставрополья

«Ребят ждут три насыщенные смены. Ребята посетят с экскурсией Зеленчукскую обсерваторию, узнают, кто из них лучше бегает, прыгает, отжимается и многое другое. Ну и, конечно же, проявят свою смекалку и творческий потенциал на вечерних интеллектуальных играх и в викторинах»

– глава территории Вячеслав Сергиенко. 

Отметим, что Минераловодский округ славится своими живописными пейзажами, горным воздухом и исцеляющими минеральными источниками. Дети смогут насладиться чистым воздухом гор, попробовать минеральные воды и окунуться в атмосферу умиротворения и спокойствия. 

В палаточном лагере Минераловодского округа для детей организованы разнообразные развлекательные программы. От веселых конкурсов и игр на свежем воздухе до увлекательных мастер-классов и походов по окрестностям - здесь каждому найдется занятие по душе. 

Кроме того, не стоит забывать, что пребывание в палаточном лагере не только приносит удовольствие, но и положительно влияет на здоровье и развитие ребенка. Коммуникация с ровесниками, физические упражнения на свежем воздухе и новые впечатления способствуют укреплению иммунитета, развитию социальных навыков и обогащению личностного опыта.

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