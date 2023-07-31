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В Минэнерго Турции рассказали о важности газового хаба

В Минэнерго Турции рассказали о важности газового хаба
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Газовый хаб в Турции будет гарантом безопасных поставок газа в Европу. Также он поспособствует снятию региональной напряженности, поделился мнением глава турецкого Минэнерго.

О важности создания газового хаба в Турции высказался новый министр энергетики страны Алпарслан Байрактар в эфире A-Haber.

"Газ, который будет поступать в Турцию [в рамках проекта хаба], внесет очень важный вклад в обеспечение безопасности поставок энергоносителей, особенно для Юго-Восточной Европы. Такое энергетическое сотрудничество в долгосрочной перспективе способствует урегулированию региональных конфликтов"

– министр

Запустить хаб хотят в течение года, Турция станет площадкой для электронных торгов. При этом организовывать крупное хранилище российского газа в стране не планируется. Через Турцию будут организованы транзитные поставки голубого топлива европейским покупателям.

Путин рассказал о турецком газовом хабе

Путин рассказал о турецком газовом хабе

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