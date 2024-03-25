В МИД России назвали пустыми обещания ЕС в отношении Армении

Москва предупредила Ереван о возможных последствиях сближения с НАТО и ЕС. В ведомстве отметили, что республика рискует остаться у "разбитого корыта".

Армения может остаться ни с чем, если будет прислушиваться к НАТО и ЕС. Таким образом в МИД России отреагировали на доклад "Сети друзей Армении", созданный при участии экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта". Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую"

– российское ведомство

В частности, там указали на то, что Армении, которая является основным бенефициаром ЕАЭС, предлагается покинуть союз, но без всякой альтернативы.

"Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается"

– МИД РФ