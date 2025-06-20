В МИД РФ сообщили об увеличении проблем в отношениях с США

Сергей Рябков оценил текущий уровень российско-американских отношения. По его словам, хоть стороны и добились определенной нормализации в диалоге, проблемы между ними только множатся.

Проблемы в отношениях России и Соединенных Штатов только множатся. Такое заявление сделал 23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выступая на сессии XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" он подчеркнул при этом, что в последнее время стороны добились нормализации в диалоге.

"Относительная нормализация ситуации в диалоге, которая наблюдается в последнее время и между Вашингтоном и Пекином, и в какой-то мере между Москвой и Вашингтоном, не снимает целого комплекса нерешенных проблем. Они, насколько мы, по крайней мере, можем судить, множатся"

– Сергей Рябков

Ранее сегодня помощник главы российского государства РФ Ушаков рассказал, что Москва контактирует с Вашингтону по самым разным вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана.