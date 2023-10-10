В МИД РФ рассказали о российских миротворцах в Карабахе

Условия нахождения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана претерпели существенные изменения в соответствии с общей ситуацией в регионе, констатировала представитель российского МИД Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что в течение минувшего года положение дел стало иным.
"В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года"
– Мария Захарова
Она констатировала, что новые условия отличаются от тех, при которых РМК вводился в регион.
Представитель министерства напомнила о сворачивании наблюдательных постов миротворцев, о котором Минобороны РФ сообщает последние несколько дней.
"Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже говорили, обсуждаются с Баку"
– дипломат