В МИД РФ рассказали о российских миротворцах в Карабахе

Опубликовано: 17:45, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К настоящему моменту условия дислокации миротворцев РФ в Карабахе значительно изменились. Ситуацию в целом прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Условия нахождения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана претерпели существенные изменения в соответствии с общей ситуацией в регионе, констатировала представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в течение минувшего года положение дел стало иным.

"В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года"

– Мария Захарова

Она констатировала, что новые условия отличаются от тех, при которых РМК вводился в регион.

Представитель министерства напомнила о сворачивании наблюдательных постов миротворцев, о котором Минобороны РФ сообщает последние несколько дней.

"Принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже говорили, обсуждаются с Баку"

– дипломат