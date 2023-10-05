Миротворцы РФ свернули посты в Карабахе

Опубликовано: 21:04, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе свернуты. За сутки в азербайджанском регионе ни разу не нарушался режим прекращения огня.

Миротворческие посты в Карабахском районе Азербайджана свернуты, информирует министерство обороны России.

"Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах"

– бюллетень Минобороны РФ

За минувшие сутки миротворцами не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Выполнение задач миротворцами в регионе продолжается.

Ситуация в регионе изменилась с проведением ВС Азербайджана локальной антитеррористической операции в Ханкенди. Азербайджан за сутки ликвидировал незаконные боевые формирования в регионе, а армянские политики, игравшие роль правительства фейкового режима Еревана на азербайджанских землях, объявили о самороспуске. Сегодня они находятся в Баку под арестом, главарей сепаратистов ждет суд.