Миротворческие посты в Карабахском районе Азербайджана свернуты, информирует министерство обороны России.
"Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Агдеринском и Шушинском районах"
– бюллетень Минобороны РФ
За минувшие сутки миротворцами не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Выполнение задач миротворцами в регионе продолжается.
Ситуация в регионе изменилась с проведением ВС Азербайджана локальной антитеррористической операции в Ханкенди. Азербайджан за сутки ликвидировал незаконные боевые формирования в регионе, а армянские политики, игравшие роль правительства фейкового режима Еревана на азербайджанских землях, объявили о самороспуске. Сегодня они находятся в Баку под арестом, главарей сепаратистов ждет суд.