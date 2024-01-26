В метро Москвы встала синяя ветка от «Курской» до «Киевской»

Сегодня вечером в столичной подземке произошло ЧП на одной из радиальных веток. Частично приостановлено движение поездов. Человек упал на пути.

В московском метрополитене приостановили движение поездов, следующих в направлении от «Курской» до «Киевской».

Речь идет о станциях на центральном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Киевской» из-за человека на пути»

– дептранс столицы

На этой же ветке в обратном направлении поезда продолжают ходить, но интервалы между составами увеличены.

На данный момент, спустя около 40 минут, движение приводят в график.