В Махачкале состоялось открытие II международного женского экономического форума

Опубликовано: 7:17, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале в пятницу стартовал международный женский экономический форум. В этом году на него съехались около 500 представительниц прекрасного пола из регионов России и из-за рубежа.

В пятницу в Дагестане состоялось открытие международного женского экономического форума, приуроченного в этом году к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта республики Расула Гамзатова.

Участники

Участвовать в мероприятии будут примерно 500 предпринимательниц из десятков регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Программа форума

Форум проходит 14-15 апреля. Он открылся накануне в Махачкале, а завершится сегодня в Дербенте. В первый день были организованы тематические секции о роли женщин в бизнесе, экономике, политике и демографии.

Субботняя программа будет включать в себя обсуждение потенциала транспортного коридора "Север – Юг", вопросов развития народно-художественных промыслов, брендов как инструментов инвестиционного развития. Кроме того, на сегодня запланированы экскурсии и конкурс, посвященный творчеству Расула Гамзатова.

Задачами форума являются улучшение качества жизни женщин, повышение их роли в жизни общества, обеспечение равных возможностей с мужчинами и многие другие вопросы.