В Махачкале состоялось открытие II международного женского экономического форума

В пятницу в Дагестане состоялось открытие международного женского экономического форума, приуроченного в этом году к 100-летию со дня рождения выдающегося поэта республики Расула Гамзатова.
Участники
Участвовать в мероприятии будут примерно 500 предпринимательниц из десятков регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Азербайджан, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.
Программа форума
Форум проходит 14-15 апреля. Он открылся накануне в Махачкале, а завершится сегодня в Дербенте. В первый день были организованы тематические секции о роли женщин в бизнесе, экономике, политике и демографии.
Субботняя программа будет включать в себя обсуждение потенциала транспортного коридора "Север – Юг", вопросов развития народно-художественных промыслов, брендов как инструментов инвестиционного развития. Кроме того, на сегодня запланированы экскурсии и конкурс, посвященный творчеству Расула Гамзатова.
Задачами форума являются улучшение качества жизни женщин, повышение их роли в жизни общества, обеспечение равных возможностей с мужчинами и многие другие вопросы.