В Махачкале покинули больницы 10 пострадавших после взрыва на АЗС

Опубликовано: 13:46, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В больницах Дагестана проходят лечение 36 пострадавших во время взрыва в пригороде Махачкале. Покинули клинику в связи с улучшением здоровья 10 человек.

В Махачкале выписали из больницы 10 человек, пострадавших во время взрыва на АЗС. Об этом информирует Минздрав Дагестана.

Лечиться в стационарах республики продолжают 36 человек.

"36 пострадавших, из них 11 детей, на сегодня находятся на лечении в стационарах республики. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого есть медикаменты и расходные материалы"

– пресс-служба

Ранее 16 пациентов с более тяжелыми травмами доставили для лечения в Москву.

Взрыв на АЗС

В понедельник, 14 августа, на станции техобслуживания под Махачкалой произошел пожар. Огонь попал на помещение с легковоспламеняющимися удобрениями, после чего прогремел взрыв, вследствие которого огонь попал на заправку. Погибло 35 человек, более 100 получили ранения.