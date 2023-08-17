Глава Дагестана назвал главную причину взрыва в Махачкале

Глава Дагестана назвал главную причину взрыва, потрясшего Махачкалу вечером 14 августа. По его словам, в ней виноваты предприниматели и надзорные органы.
"Здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности"
– Сергей Меликов
Взрыв на АЗС
Вечером 14 августа на станции техобслуживания в пригороде Махачкалы произошел пожар. Огонь перекинулся на помещение с легковоспламеняющимися удобрениями, прогремел взрыв. После этого огонь затронул заправку. Погибло 35 человек, более 100 получили ранения.