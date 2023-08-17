Глава Дагестана назвал главную причину взрыва в Махачкале

Опубликовано: 23:55, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Меликов рассказал, что стало причиной взрыва под Махачкалой, произошедшего несколько дней назад. Жертвами трагедии стали более 30 человек.

Глава Дагестана назвал главную причину взрыва, потрясшего Махачкалу вечером 14 августа. По его словам, в ней виноваты предприниматели и надзорные органы.

"Здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности"

– Сергей Меликов

Взрыв на АЗС

Вечером 14 августа на станции техобслуживания в пригороде Махачкалы произошел пожар. Огонь перекинулся на помещение с легковоспламеняющимися удобрениями, прогремел взрыв. После этого огонь затронул заправку. Погибло 35 человек, более 100 получили ранения.