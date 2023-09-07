РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Махачкале начались работы по реконструкции аэропорта

В Махачкале начались работы по реконструкции аэропорта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стартовала реконструкция взлетной полосы единственного аэропорта в Дагестане. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

В аэропорту Махачкалы реконструируют взлетно-посадочной полосу, при этом воздушная гавань по расписанию принимает и отправляет рейсы.

«В международном аэропорту Уйташ имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (Махачкала) начались подготовительные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры. На территории аэропорта будет построена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3 200 метров и шириной 45 метров. В период реконструкции старая взлетная полоса будет эксплуатироваться без ограничения полетов»

– аэропорт Махачкалы

В воздушной гавани уточнили, что благодаря реконструкции можно будет не только нарастить поток пассажиров, но и расширить географию вылетов.

 

В Москве метро протянули до аэропорта Внуково

В Москве метро протянули до аэропорта Внуково

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version