В Махачкале начались работы по реконструкции аэропорта

Опубликовано: 11:24, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стартовала реконструкция взлетной полосы единственного аэропорта в Дагестане. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

В аэропорту Махачкалы реконструируют взлетно-посадочной полосу, при этом воздушная гавань по расписанию принимает и отправляет рейсы.

«В международном аэропорту Уйташ имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (Махачкала) начались подготовительные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры. На территории аэропорта будет построена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3 200 метров и шириной 45 метров. В период реконструкции старая взлетная полоса будет эксплуатироваться без ограничения полетов»

– аэропорт Махачкалы

В воздушной гавани уточнили, что благодаря реконструкции можно будет не только нарастить поток пассажиров, но и расширить географию вылетов.