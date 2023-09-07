В Махачкале начались работы по реконструкции аэропорта

Стартовала реконструкция взлетной полосы единственного аэропорта в Дагестане. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
В аэропорту Махачкалы реконструируют взлетно-посадочной полосу, при этом воздушная гавань по расписанию принимает и отправляет рейсы.
«В международном аэропорту Уйташ имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (Махачкала) начались подготовительные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры. На территории аэропорта будет построена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3 200 метров и шириной 45 метров. В период реконструкции старая взлетная полоса будет эксплуатироваться без ограничения полетов»
– аэропорт Махачкалы
В воздушной гавани уточнили, что благодаря реконструкции можно будет не только нарастить поток пассажиров, но и расширить географию вылетов.