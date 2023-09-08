В Махачкале ликвидируют свалку на горе Тарки-Тау

Большая свалка образовалась на горе Тарки-Тау в Махачкале. Администрацию города призвали ликвидировать свалку. МВД намерено провести мероприятия по выявлению нарушений.

На склоне горы Тарки-Тау в Махачкала образовалась большая свалка, общая площадь составила 100 кв м, сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана.

Свалка находится в поселке Тарки. На месте нет ни одного контейнера для сбора отходов.

Отмечается, что ведомство призвало махачкалинскую мэрию принять меры по ликвидации загрязненного участка в поселке. Также в заявлении сказано о важности соблюдения природоохранного законодательства.

Стоит добавить, что данной проблемой заинтересовались в МВД республики. В министерстве заявили о готовности провести расследования по выявлению нарушений и установлению виновных персон.