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В Кыргызстане станет больше русских школ

В Кыргызстане станет больше русских школ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кыргызстане вырастет число школ, где преподают на русском языке. С этим поможет российская сторона. Программа носит долгосрочный характер.

Россия будет развивать в Кыргызстане русскоязычное образование, для этого в республике будут открыты девять новых школ.

"В гуманитарной сфере начинаем новый проект создания в Кыргызстане девяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке и по российским стандартам"

– Михаил Мишустин

Российский премьер отметил, что данная программа будет носить долгосрочный характер, а ее реализация станет новым символом многовековой дружбы народов двух стран.

Мишустин напомнил, что в Кыргызстане русский язык является официальным. Девять новых русскоязычных школ для детей укрепят позиции русского языка в республике.

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