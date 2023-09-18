В Краснодаре женщине грозит срок за создание финансовой пирамиды

В Краснодаре могут посадить в тюрьму жительницу Усть-Лабинска, организовавшую крупную финансовую пирамиду. За время функционирования пирамиды пострадали более 130 человек.
За время действия финансовой пирамиды, организованной жительницей Усть-Лабинска в нескольких городах Краснодарского края. Об этом сказано в сообщении краснодарского управления МВД России.
Следствие полагает, что 40-летняя женщина, занимая должность регионального главы кредитного потребительского кооператива, оформила с рядом граждан договоры займов. При этом она заверяла их, что их средства будут проинвестированы в прибыльные финансовые проекты
"Филиалы компании осуществляли свою деятельность в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. В период с января 2017 года по апрель 2018 года злоумышленница похитила у 133 потерпевших более 68 млн рублей"
– пресс-служба
Организатора пирамиды поместили под стражу. Уголовное дело передано в суд.