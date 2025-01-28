Вестник Кавказа

В КЧР укрепят берега и очистят русла рек в 2025-2026 годах

В КЧР укрепят берега и очистят русла рек в 2025-2026 годах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение двух лет в Карачаево-Черкесии планируют провести масштабные работы по укреплению берегов и очистке русел рек. Подробностями поделились власти республики.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) займутся работами по укреплению берегов и расчистке русел рек, рассказали в пресс-службе главы республики.

"В 2025-2026 годах запланирован капремонт берегоукрепительных сооружений на реке Кубань в Карачаевском городском округе протяженностью 1376 метров и на реке Эшкакон в селе Учкекен протяженностью 2173 метров"

- пресс-служба

Работы по очистке русел планируют провести на реках Абазинка, Овечка и Кяфар. Несколько прудов также будут очищены в Урупском районе, городе Усть-Джегута и других населенных пунктах КЧР.

Напомним, что в минувшем году в КЧР уже были проведены работы по укреплению берегов. Тогда специалисты потрудились на реках Уруп, Большая Лаба и Кубань.

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